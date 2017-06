Waarom burgerrestaurants als paddenstoelen uit de Antwerpse grond schieten

Antwerpen -

Op de Groenplaats, in het pand waar vroeger een Irish pub zat, opent vandaag burgerrestaurant Manhattn’s, dat al twee vestigingen in Brussel heeft. Nog op de Groenplaats kunt u al burgers krijgen bij McDonald’s en opent binnenkort Jack, ook een burgerketen. Waarom zijn we plots zo verzot op hamburgers?