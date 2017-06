“Onze leerlingen hadden veel vragen over vluchtelingen”

Essen / Brasschaat / Kapellen - In het opvangcentrum voor asielzoekers in Kapellen werd gisteren multicultureel gewerkt. De leerlingen van buso Zonnebos uit Brasschaat plaatsten er, samen met enkele jonge asielzoekers, twee betonnen banken.

Het bezoek van de school werd vooral een verhaal van erkenning, respect en openheid. Alle vragen over het vluchtelingenprobleem werden in de lessen maatschappelijke vorming besproken. Het project werd meteen gekoppeld aan de praktijk. De 14-, 15- en 16-jarige toekomstige metsers werkten samen een plan uit en schonken het eindresultaat aan het opvangcentrum in Kapellen.

“We merkten dat onze leerlingen met heel wat vragen zaten over vluchtelingen”, zegt leerkracht Annelies Roofthooft. “Waarom vluchten ze? Wat is er aan de hand? Hoe komen ze naar hier? Hoe leven ze hier? Hoe leren ze de taal? Waar wonen ze? Na het bekijken van de aflevering van Reizen Waes 12-12 kregen ze al wat meer inzicht in de reden van het bestaan van opvangcentra. Door samen te werken met Fedasil wordt dit thema nog tastbaarder.”

De leerlingen werkten enkele weken aan het project. Eerst maakten ze de houten bekisting, daarna de betonwapening. Pas daarna kon het beton worden gestort. Na het uitdrogen van de 365 kilo zware blokken, konden de afwerking en de verankering ter plaatse gebeuren. “We hebben samen met Fedasil bekeken waarmee we ze het beste konden helpen”, zegt Glen Helsen, die leerkracht metsen is. “We wilden het liefst iets bouwen, maar dat zal voor volgend jaar zijn. De jonge vluchtelingen zijn heel gemotiveerd om te helpen. Dat is leuk om te zien. En ook al spreken ze niet elkaars taal, ze behelpen zich wel met Engels. Het staat de samenwerking alleszins niet in de weg. Het is mooi om te zien hoe de jongeren goed samenwerken.”

Wie de taal wel machtig is, is Sammy Hammoud (16). Zijn ouders zijn destijds vanuit Libanon naar hier gekomen en hebben hier een nieuw leven opgebouwd. “Ik ben in België geboren”, zegt Sammy. “Maar de vluchtelingenproblematiek raakt me wel. Mijn oma en opa wonen op de grens met Syrië. Als ik hen ga bezoeken, word ik geconfronteerd met de problemen die daar zijn. Mijn nonkel is directeur van een schooltje in Libanon en hij vangt ook vluchtelingen op. Ik heb ook enkele vluchtelingenkampen bezocht. Met mijn achtergrond en mijn cultuur sta ik dichter bij hen. Ik spreek ook hun taal. Ook al ben ik hier geboren, het zorgt er toch voor dat ik dichter bij die mensen sta dan een doorsnee Belg bijvoorbeeld. Dat we nu samen deze twee banken kunnen monteren in dit opvangcentrum, vind ik top. Ik ben hier nog nooit geweest, maar vind wel dat deze mensen respect en aandacht verdienen.”

Katija Domic, coördinator externe contacten van het asielcentrum in Kapellen, is blij met deze samenwerking. “We krijgen geregeld aanvragen van scholen met de vraag of zij voor ons centrum iets kunnen betekenen”, zegt ze. “Ieder project wordt intern bekeken en besproken.”

info-kapellen@fedasil.be, www.zonnebos.eu