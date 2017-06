Antwerpen - Wie snel op een bestemming in de Antwerpse binnenstad moet zijn en geen zin heeft om de knip-files te trotseren of zich in het zweet te fietsen, kan vanaf volgende week op een rode scooter van Scooty springen. Het systeem van elektrische deelscooters heeft zijn succes al bewezen in Brussel.

Scooty is het bedrijf van drie jonge mannen die het beu waren om in Brussel steeds in de file te staan. Ze kwamen op het idee van elektrische deelscooters die je via een applicatie op de smartphone kan ...