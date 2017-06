Kaarsjes voor goede examens

Essen - Een kaarsje branden om iemand te helpen. Steeds meer mensen doen het. Tijdens de examenperiode gebeurt het vooral om studerende jongeren te steunen. Ook de jongeren zelf grijpen het ritueel steeds vaker aan om te duimen voor een goede afloop.

De verkoop van kaarsen, paternosters en zelfs heiligenbeeldjes stijgt. Het is een merkbare tendens. Opmerkelijk is dat ook jongeren de trend volgen. “Wellicht hebben de negatieve gebeurtenissen in de wereld daar iets mee te maken”, zegt Petra van Loon, leerkracht in het Stella Matituna Instituut in Wuustwezel. “Het viel op hoeveel jongeren spontaan de Notre-Dame en de basiliek van de Sacre Coeur binnenstapten in Parijs om een kaarsje te branden.”

Of een kaarsje branden ook helpt, is een vraag die we in het midden houden. Feit is dat het branden van een kaarsje mensen rust biedt.

Wie dichter bij huis het kapelletje aan de Dondersteen in Horendonk binnengaat, wordt verrast door de vele kaarsen die er branden. Het kapelletje ligt aan een druk fietsknooppunt.

Wim (76) en Bep (74) Van der Kraan stoppen tijdens hun fietstochtjes altijd bij het kapelletje in Horendonk. “We steken een kaarsje aan voor onze kleinzoon die verongelukt is, maar ook voor onze drie andere kleinkinderen.