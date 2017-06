Een verwittigd man is er twee waard. Let op uw snelheid. Foto: Marc Leysen

In de maand juni 2017 flitsen de agenten van de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout op de Larumsebrugweg en op de Tessenderloseweg (Geel); op de Tessenderloseweg en in de zone 30 in de schoolomgevingen (Laakdal) en op de Kiezel en de Molsebaan (Meerhout).

Uiteraard zijn er ook nog op andere plaatsen snelheidscontroles.