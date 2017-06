Brand in loods in industrieterrein Rijkmaker

Essen - In een loods op industrieterrein Rijkmaker brak vanavond omstreeks 20.19u brand uit. Verschillende brandweerwagens rukten uit. Ondertussen is de brand onder controle.

De loods is verhuurd aan verschillende mensen. Een van de huurders merkte rook op in de loods en heeft de brandweer verwittigd. Er was veel rookontwikkeling en niet direct duidelijk waar de brandhaard zich bevond.

"De brand situeerde zich in een grote loods met verschillende indelingen", zegt de Essense brandweercommandant Leo Buermans, zone Rand. "Ondertussen is de brand onder controle en zijn onze manschappen bezig met het ventileren van de loods. Daarvoor hebben ze een gat in het dak gemaakt."

Het gaat vermoedelijk om een drugsplantage. Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart om de juiste oorzaak van de brand te achterhalen.