Amerikaanse student die in Noord-Korea werd vastgehouden ligt in coma: “Mijn zoon werd brutaal behandeld”

De vader van een student die 17 maanden vastgehouden werd in Noord-Korea en nu om medische redenen overgevlogen werd naar de VS, is woedend. “Mijn zoon werd er brutaal behandeld”, zegt Fred Warmbier. Zijn zoon Otto ligt in coma in Cincinnati.

Noord-Korea heeft de Amerikaanse student Otto Warmbier dinsdag vrijgelaten. De student aan de Universiteit van Virginia was veroordeeld tot 15 jaar werkkamp omdat hij in een hotel een propagandabanier had gestolen, een “misdaad tegen de staat”. Zijn arrestatie dateert van 2 januari 2016.

Foto: AFP

Pyongyang had de VS op 5 juni op de hoogte gesteld van de slechte gezondheid van de Amerikaan. “Otto heeft inderdaad Noord-Korea verlaten en is op de terugweg naar huis. Hij verkeert al sinds maart 2016 in een coma. Maar we zijn dat zelf pas een week geleden te weten gekomen”, zo zeiden de ouders van de student dinsdag. “Maar we willen dat de wereld weet dat onze zoon geterroriseerd is door het regime in Noord-Korea. We zijn zo dankbaar dat hij eindelijk terug bij de mensen zal zijn die hem liefhebben.”

“Moeilijk”

Donderdag heeft de vader van de student de pers toegesproken. “Ik ben enorm blij dat mijn zoon weer thuis is in de armen van de mensen die hem graag zien”, zei hij. “Ik heb naast hem geknield en heb hem geknuffeld. Ik heb hem zo gemist. Deze gebeurtenissen zijn enorm moeilijk om te verwerken, maar we doen er alles aan om het hem zo comfortabel mogelijk te maken.”

Volgens een woordvoerster van het Universitair Ziekenhuis van Cincinatti, Kelly Martin, is Otto in stabiele toestand. “Hij heeft een zware neurologische kwetsuur opgelopen.”

Botulisme

De vader gelooft niets van de uitleg van de Noord-Koreanen, die zeggen dat Otto in coma ligt door een combinatie van een slaappil en botulisme. “Zelfs als hun uitleg juist zou zijn, is er geen enkel excuus voor een beschaafd land om zijn toestand geheim te houden en hem de beste medische hulp zo lang te ontzeggen.”

Fred Warmbier kreeg woensdag telefoon van president Trump, die hem vroeg naar de toestand van zijn zoon en de rest van het gezin. “Het was een fijn gesprek, hij was vriendelijk”, aldus de vader. “Eerlijk gezegd heb ik gesprekken met hem tot dusver vermeden, want wat zou dat helpen? Ik zit in met mijn ziin en ben daarmee bezig. Toch heb ik de telefoon opgenomen en het was gracieus. Ik ben hem heel dankbaar.”