Busje vol oorlogstuig, maar schoenenkoning pleit onschuldig

Ravels - De gevallen schoenenkoning Jan van der Linden (67) uit Poppel (Ravels) stond donderdag in het Nederlandse Den Bosch terecht voor de smokkel van oorlogstuig uit Kroatië. “Ik wist niet dat ik wapens vervoerde”, zegt hij. “Ik ben naïef geweest.”

Uitgedost in een keurig pak zat Jan van der Linden in de beklaagdenbank in Den Bosch schouder aan schouder met het vermeende kopstuk Freek V.S.(44), een garagehouder uit Den Bosch met een brede borstkas en de armen vol tattoos. Ook Ronny C. (45) uit Den Bosch en Anton P. (52), een Kroaat uit Schoten, stonden terecht. Allen riskeren tot acht jaar celstraf voor internationale wapenhandel.

Op 7 januari 2015 werd de Peugeot-bestelwagen, die Van der Linden bij een garagist in Poppel had gehuurd, onderschept in het Kroatische stadje Kastela. In de laadruimte troffen de agenten een indrukwekkend wapenarsenaal aan: zes raketwerpers, een zware mitrailleur, enkele kalasjnikovs, handvuurwapens, 1.100 patronen en handgranaten.

Van der Linden beweerde niets met de wapensmokkel te maken te hebben. Ooit was hij de baas van het schoenenimperium Tango. De keten had 63 winkels in binnen- en buitenland, maar ging in april 2002 failliet.

Hij beweerde dat hij keukenapparaten naar Kroatië had gevoerd. Hij had naar eigen zeggen met zijn afnemer afgesproken in een hotel. Van daaruit reed de afnemer met de wagen naar zijn huis. Op de terugweg naar Poppel bleken er wapens in de laadruimte te zitten.

De zaak tegen het viertal wordt dinsdag verder gezet.