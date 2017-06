Extra kosten bij elektronische betaling begin volgend jaar verleden tijd

Handelaars zullen vanaf begin volgend jaar geen transactiekosten meer mogen aanrekenen wanneer klanten elektronisch betalen. Dat kreeg Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert te horen van Economieminister Kris Peeters (CD&V). Peeters onderzoekt nog over het verbod meteen ook zal gelden voor betalingen met smartphones.

“Vanaf 18 januari 2018 zal het niet meer toegelaten zijn om extra kosten voor betalingen met kaart aan te rekenen”, zo besluit Lachaert uit het antwoord van de minister. De liberaal is tevreden met maatregel, omdat handelaars de transactiekost volgens hem nog vaak doorrekenen.

De impact voor de handelaars blijft beperkt, vermoedt Lachaert. Hij wijst erop dat de transactiekost vorig jaar al gedaald is van 0,05 naar 0,02 eurocent. “Als de consument steeds minder cash gaat gebruiken, is het logisch dat de kosten voor de handelaar nog verder zullen dalen”. Eerder deze week bleek immers nog dat Belgen ook kleine bedragen steeds vaker met de kaart betalen.

Of het verbod meteen ook zal gelden voor betalingen met smartphones - en dus niet enkel voor bank- en kredietkaarten - wordt nog onderzocht door de diensten van Peeters. Op termijn is dat in elk geval de bedoeling. Peeters wil immers technologieneutraal werken, klinkt het nog op zijn kabinet.