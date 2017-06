BMW vliegt plots in brand, maar bestuurder kan wonderwel ontkomen

Een automobilist uit Rusland is met het nodige geluk op tijd uit zijn brandende BMW geraakt. Op beelden van een motorfietser valt te zien hoe er plotseling vlammen van onder zijn wagen opdoken. Hij scheurde aanvankelijk in paniek weg, maar niet veel later besloot hij alsnog om zo snel mogelijk uit de auto te springen.

Het was de motorfietser die in de straten van de Russische stad Perm de bestuurder erop attent maakte dat zijn wagen in brand stond. In volle paniek reed hij er meteen vandoor, maar na een tiental seconden veranderde de man van gedacht en stapte hij snel uit de wagen. Nadien kreeg hij de hulp van vier brandweermannen om het vuur te blussen. Als bij wonder bleef de bestuurder tijdens het incident ongedeerd.

Volgens omstanders maakte de BMW een angstaanjagend geluid toen het voertuig voorbijreed. “We zaten met een vriend op een terras toen de auto passeerde”, aldus een dame uit de buurt. “Tien minuten later zat ik nog steeds met het geluid van die wagen in mijn hoofd. Een kind die aan een andere tafel zat, begon zelfs te huilen.”

Voorlopig is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de brand.