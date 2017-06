Ketnet wordt 20 jaar en houdt een nostalgisch feestje in het Sportpaleis met de helden van de begindagen

de affiche van het evenement (links) en de Ketnetwrappers van in de begindagen Foto: VRT

Ketnet wordt 20 jaar en om die speciale verjaardag luister bij te zetten plant de kinder- en jongerenzender een groots muzikaal evenement in het Sportpaleis. ‘#Throwback Thursday in het Sportpladijs’ zo heet het verjaardagsfeest dat op donderdag 30 november de Antwerpse muziektempel moet vullen.

Het evenement richt zich in feite niet zozeer op de huidige generatie kinderen, maar op de Ketnetkijkers van de begindagen, die intussen (jong)volwassenen zijn. Heel wat van hun vroegere kinderhelden zullen tijdens deze show de revue passeren. Samson en Gert, die zelfs na twintig jaar nog steeds een vaste waarde zijn bij Ketnet, zullen er al hun grote hits brengen, en later worden nog andere namen aan de feestaffiche toegevoegd.

Voormalig Ketnet-gezichten Steven Van Herreweghe en Sofie Van Moll zijn alvast van de partij om de Ketnetters van het eerste uur mee te nemen op een nostalgische reis. De twintigers van vandaag kunnen dus één avond schaamteloos hun jeugd herbeleven dankzij Ketnet.

Ook Peter Van de Veire zal erbij zijn om de avond af te sluiten met een dj-set vol hits uit de nineties en nillies. Hij was één van de eerste gezichten van Ketnet. Van 1997 tot 2002 presenteerde hij op Ketnet Studio.KET. “Ketnet heeft de manier waarop kinderen en jongeren omgaan met media veranderd”, zegt de radiopresentator. “Op een goeie, veilige manier. Dat ik daar in het begin deel mocht van uitmaken, was een voorrecht. Proficiat Ketnet. Blijf altijd fris, guitig en 6 jaar.”

Op 1 december 2017 is het 20 jaar geleden dat Ketnet voor het eerst de ether inging. De kinderzender van de VRT deelde aanvankelijk een kanaal met Canvas. Sinds 1 mei 2012 heeft Ketnet een eigen kanaal. Ketnet was voor vele bekende gezichten het begin van hun carrière. Bij de start in december ‘97 waren onder meer Ianka Fleerackers, Gitte Van Hoyweghen, Sven Ornelis en Steven Van Herreweghe wrappers bij Ketnet.

Het evenement #Throwback Thursday in het Sportpladijs is een co-productie met Studio 100 en is het eerste van een resem initiatieven ter gelegenheid van deze verjaardag. Dit najaar staan er ook festiviteiten voor de Ketnetters van nu gepland.