Poetin beschuldigt BBC “propaganda” te voeren voor opposant

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Britse openbare omroep BCC er donderdag van beschuldigd, “propaganda te voeren” voor de Russische opposant Aleksej Navalny. Die lag aan de basis van de betogingen waarvoor geen toestemming was gegeven en waarbij maandag talrijke deelnemers werden opgepakt.

Op een persontmoeting na een uitzending met vragen van Russen had een journalist van de BBC aan de president gevraagd of hij Aleksej Navalny als zijn “voornaamste opposant” zag. “Wanneer ik hoorde dat u van de BBC bent, had ik niet de minste twijfel over het feit dat u deze vraag zou stellen, want het is in zeker zin propaganda maken voor de mensen die u verdedigt”, antwoordde Poetin.

De Russische president meende vervolgens dat het organiseren “van protestacties in het kader van democratische procedures een goed middel zijn om de machthebbers van om het even welk land, Rusland inbegrepen, te alarmeren over het standpunt van de mensen die het niet eens zijn met de autoriteiten”.

“Maar deze manifestaties moeten binnen het kader van de wet blijven (...) Wie de wet overtreedt, moet zich daarvoor verantwoorden. Betogingen organiseren is één zaak, ze gebruiken als een instrument van provocatie een andere”, voegde Poetin eraan toe. Hij verweet Navalny “de toestand uit te buiten om zichzelf te promoten”.

Het was voor het eerst dat de president rechtstreeks reageerde op mobilisering van maandag in diverse Russische steden. Bij de betogingen werden ruim 1.700 mensen gearresteerd, Navalny zelf voor een periode van 30 dagen.