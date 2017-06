Zes tips voor zalig weekenduitstapje in de Kempen

Als u dit weekend dan toch gaar moet stoven in eigen nat, kunt u dat maar beter doen terwijl u een prettig dagje beleeft. Terwijl u geniet van een oude processie, u zich vergaapt aan varende modelbootjes of zich uitleeft op allerhande feesten, we zeggen maar wat. En nog allemaal ‘vandeverniet’ ook.

1. Heggefeesten

Wat: een reeks festiviteiten rond de historische Heggekapel in Poederlee (Lille), met op vrijdag Vlaamse kleinkunstklassiekers met Ive Renaarts, op zaterdag een gezinsnamiddag met een paap- en kubbtornooi en bierproefmoment, om op zondag te eindigen met de traditionele Heggeprocessie met aansluitend een kermis en jaarmarkt.

Praktisch: vrijdag 16 juni vanaf 19.30u, zaterdag 17 juni vanaf 12u en zondag 18 juni vanaf 9u aan de Heggekapel, Hegge in Poederlee (Lille)

Prijs: gratis, behalve vrijdagavond: 20 euro

2. Jaarmarkt

Wat: de 160ste jaarmarkt van Vorselaar draait rond het thema sprookjes en legendes, met een markt met 50 marktkramers en standhouders, een kermis met 25 attracties en animatie door meer dan 50 organisaties en verenigingen.

Praktisch: zaterdag 17 juni vanaf 17u in het centrum van Vorselaar

Prijs: gratis

3. Open Vaardag

Wat: Iedereen die in het bezit is van een modelboot met afstandsbesturing is welkom op de Open Vaardag van het Modelbouwteam Hulshout. Vele leden hebben tijdens het winterseizoen geknutseld aan nieuwe boten en popelen om die te kunnen laten dobberen. Ook voor toeschouwers valt die dag heel wat moois te beleven.

Praktisch: op zondag 17 juni van 13u tot 18u op De Kikker, Manestraat 5 in Hulshout

Prijs: gratis

4. Teljoorlekkersdag

Wat: In juni is het traditioneel tijd voor de jaarlijkse Teljoorlekkersdag: een echte Arendonkse gezinsnamiddag met plezier voor jong en oud in het verkeersvrije centrum van Arendonk, met terrasjes, animatie en optredens van Arendonkse verenigingen. En natuurlijk mag het eten van een bordje rijstpap zonder handen niet ontbreken.

Praktisch: zondag 18 juni van 14u tot 20u in het park Deroissart op de Vrijheid in Arendonk

Prijs: gratis

5. Schakelfeesten

Wat: De jaarlijkse Schakelfeesten van vzw De Schakel staan dit jaar in het teken van ‘glitter & glamour’. Dat betekent een programma boordevol entertainment, de traditionele Schakelrun met blinkende bolides en een heuse modeshow.

Praktisch: zondag 18 juni van 13u tot 18u bij vzw de Schakel, Schakelveld 20 in Balen

Prijs: gratis

6. Zoelse Feesten

Wat: festiviteiten met optredens van The Batsons (rock ’n surf), Koppel-Teken (Nederlandstalige folk) en dj Franky, gratis pannenkoeken en kinderanimatie.

Praktisch: zondag 18 juni vanaf 13u op de parking van De Zoerla, Gevaertlaan 1 in Zoerle-Parwijs (Westerlo).

Prijs: gratis