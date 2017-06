100 uitdagingen voor een gezonder, wijzer en blijver leven: begin er gewoon aan!

De vakantie komt eraan en misschien is dat het moment om nog eens stil te staan bij nieuwe gewoontes voor een gezondere en evenwichtige levensstijl. De wetenschap zegt dat je 21 dagen nodig hebt om écht een gewoonte aan te kweken en van daaruit schreven Wim De Bock en Pieter Vanderhaegen ‘21 dagen - 100 Challenges voor een gezonder, wijzer en blijer leven’. Abonnees van Gazet van Antwerpen kunnen dit succesboek vol praktische tips nu gratis downloaden. Wij geven alvast een ‘challenge’ prijs. Wil je meer weten? Download hieronder het volledige boek.

Willen we niet allemaal ons leven in meer of mindere mate een nieuwe koers geven? Hebben we niet allemaal nood aan verandering? De vastgeroeste gewoontes doorbreken, kappen met wat je ongelukkig maakt...? Wim De Bock en Pieter Vanderhaegen bieden honderd uitdagingen om daar wat aan te doen. Om gezonder te gaan leven, fitter en slanker te worden. Of om meer levenswijsheid te vergaren, spiritueler te zijn. Of om gewoon blijer in het leven te staan, met meer zelfvertrouwen.

Je hebt steeds 21 dagen om een uitdaging waar te maken. Want de wetenschap zegt dat het drie weken duurt eer je een gewoonte kan aan of afleren. Na 21 dagen is er een nieuw inzicht ontstaan, een routine gebroken, een vers pad gevonden.

GRATIS ‘CHALLENGE’: Leer een nieuwe taal aan

Je bent nooit te oud om een nieuwe taal aan te leren! En misschien zeg je al lang “dát zou ik echt nog eens willen doen”, maar komt het er nooit van. Dan is het nu tijd om de koe bij de horens te vatten. Je hoeft er echt geen talenknobbel voor te hebben, het gaat sneller dan je denkt en je hoeft er niet noodzakelijk voor naar een avondschool. Als je duizend woorden aanleert, kan je al vlot een gesprek voeren in die andere taal! Zet 21 dagen lang elke dag een stapje in een taal naar keuze. En die stapjes kunnen veel verschillende vormen aannemen. We nemen even ‘Spaans’ als voorbeeld:

** download een app om Spaans aan te leren

** koop zo’n boekje ‘Spaans voor op reis’: die bevatten echt de basiswoordenschat en uitdrukkingen om mee van start te gaan.

** kijk naar een Spaanse televisiezender.

** luister naar podcasts in het Spaans.

** plak post-its op allerlei voorwerpen in je huis met de Spaanse vertaling ervan.

** luister naar Spaanse muziek.

** vind een Spaanstalige in je kennissenkring en probeer een gesprek aan te knopen.

** plan een vakantie in Spanje.

** praat luidop Spaans tegen jezelf.

** wees niet bang om fouten te maken. Gooi jezelf!

