Queens Of The Stone Age houdt in november halt in Sportpaleis

Queens Of The Stone Age op Pukkelpop in 2014. Foto: Koen Bauters

De legendarische rockgroep Queens Of The Stone Age heeft een nieuwe wereldtournee aangekondigd. Op donderdag 16 november treden ze ook op in het Antwerpse Sportpaleis.

De nieuwe plaat van de band, ‘Villains’, zal op 25 augustus in rekken liggen. Het is het eerste volledige album van QOTSA sinds 2013.

“De titel is geen politieke verklaring”, verklaart frontman Joshua Homme de albumnaam ‘Villains’. “Het heeft niets te maken met Trump of van die shit. Het is gewoon 1) een fantastisch klinkend woord en 2) een reactie op de drie versies van elk scenario: jouw versie, de mijne en wat er effectief is gebeurd... Iedereen heeft iets of iemand nodig om tegenin te kunnen gaan, een ‘villain’ ofte ‘slechterik’. Zo is het altijd geweest. Het is sterker dan jezelf. Het enige wat je kan controleren is wanneer je het loslaat.”, aldus Homme.

Tickets voor het concert in het Sportpaleis zijn vanaf 22 juni beschikbaar. Meer informatie vindt u op deze website.