Deze man was zo ontevreden over zijn werkgever, dat hij besloot het heft in eigen handen te nemen

Een opmerkelijk zicht in het Britse stadje Mirfield. Daar konden voorbijgangers een witte Range Rover zien staan tussen enkele flatgebouwen, maar die was niet meer helemaal intact. In het midden van de carrosserie zat een pikhouweel.

Volgens een ooggetuigen was één van de werkmannen uit de buurt in een heftige discussie verwikkeld met zijn projectbeheerder tussen enkele flatgebouwen. In plaats van het uit te praten, werden de heren alleen maar kwader en agressiever. Toen de werkgever er genoeg van had, stapte hij in zijn wagen en probeerde hij weg te rijden.

“Ik was echt bang, want hij had die pikhouweel bij en die zou serieus wat schade kunnen aanrichten”, zei de werkgever anoniem tegen The Examiner. Zijn angsten zouden werkelijkheid worden. De werkman werkte zijn frustraties uit op de Range Rover van zijn baas. De houweel eindigde met een stevige zwaai in de carrosserie. Hij kwam er zelf goed vanaf, maar zijn auto daarentegen kreeg het zwaar te verduren.

“Nadien troffen wij de man aan en zijn houweel aan de kant van de weg”, meldt de politie van West Yorkshire. “Hij is opgepakt wegens wapenbezit en vandalisme.”