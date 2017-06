Moordvilla Wim Beckmann na negen jaar verkocht

Merksplas - Een makelaar heeft het bijna onmogelijke voor elkaar gekregen. De villa in Merksplas van moordverdachte Wim Beckmann (59) is verkocht. De nieuwe eigenaar betaalde iets minder dan 495.000 euro.

De villa aan de Steenweg op Turnhout in Merksplas stond op 27 juli 2008 in brand. De brandweer trof er toen het lijk aan van een jonge vrouw. Dat bleek achteraf Semira Bekkar (27) te zijn, een gewezen paaldanseres uit het Brusselse.

Naast haar lag de zwaargewonde bewoner. De speurders vermoeden dat Beckmann eerst zijn bedgenote doodschoot en vervolgens zichzelf een kogel door het oog schoot.

Na het faillissement van zijn vennootschap Beauville Group in 2006, was de villa in handen gekomen van een curator. Beckmann mocht na zijn vrijlating in het pand blijven wonen. Sinds begin 2016 lijkt hij van de aardbol verdwenen. In november vorig jaar voerde de politie in het pand een huiszoeking uit. Een maand later werd de inboedel van Beckmann opgeladen.

Het kantoor Hillewaere vond recent een koper voor het pand. “Het gaat om een Nederlander”, zegt curator Jef Van Looy. “De vraagprijs bedroeg 495.000 euro. Maar we hebben ze voor iets minder van de hand gedaan.”

De Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft nog altijd niet beslist voor welke rechtbank de moordzaak wordt gepleit. Het is ook nog mogelijk dat Beckmann buitenvervolging wordt gesteld.