Pozzovivo grijpt de macht na loodzware etappe in Ronde van Zwitserland

De Italiaan Domenico Pozzovivo heeft de zevende etappe in de Ronde van Zwiterland gewonnen, een loodzware rit met onderweg twee cols van buiten categorie. Hij snoepte de leiderstrui ook af van zijn landgenoot Damiano Caruso.

In de zesde etappe moesten 166,7 kilometer van Locarno naar La Punt bedwingen, onderweg wachtten twee cols van buiten categorie. De finish in La Punt lag echter na een venijnige van afdaling van 9,3 kilometer.

De oververmoeide Giro-winnaar Tom Dumoulin verscheen niet meer aan de start en ook Louis Vervaeke zou al snel de remmen dicht knijpen, het klimtalent van Lotto-Soudal is al een tijdje op de sukkel.

Na goed 30 kilometer moest er al worden geklommen met de Passo del San Bernardino: een col van liefst 31,3 kilometer, aan gemiddeld 5,3 procent maar met enkele venijnige pieken.

Twee Belgen in de aanval

Een groepje van negen slaagde er bergop al snel in om afstand te nemen en onder hen zaten ook twee Belgen: Jan Bakelants van AG2R en Bart De Clercq van Lotto-Soudal. Zij trokken in de aanval met Michael Woods (Cannondale), Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal), Antonio Pedrero (Movistar), Carlos Verona (Orica-Scott), Philip Deignan (Team Sky), Ondrej Cink (Bahrein-Merida) en Simone Petilli (UAE Team Emirates). Alleen Matvel Mamykin (Katusha) kon nog de sprong naar voren maken.

De tien leider kregen van het peloton echter geen vrijgeleide, daarvoor stond Bakelants als veertiende (op 2’21” van leider Caruso) te goed geplaatst. BMC onderhield het tempo in het peloton en hield de achterstand maximaal op ongeveer twee minuten.

Woods ontsnapt op slotklim, Bakelants moet passen

Met z’n tienen trokken ze naar de tweede en laatste klim van de dag, de Albulapass: 25 kilometer lang aan 5,3%, steil. De kopgroep verbrokkelde en het trio Petilli-Woods-Bakelants trokken er onder hun drietjes op uit. De Belg kreeg echter algauw een klop van de hamer en ook Petili stond geparkeerd, waardoor Woods het hazenpad kon kiezen. In het peloton maakte gele trui Caruso nog even indruk door zelf de forcing te gaan voeren nadat zijn knecht Tejay Van Garderen had moeten afhaken.

Daarna kreeg de op zichzelf aangewezen leider in het algemene klassement het wel moeilijker. Eerst was er een aanval van Marc Soler, daarna trok Steven Kruijswijk alle registers open, maar uiteindelijk was het Domenico Pozzovivo die erin slaagde Caruso het meest te bedreigen. De man van AG2R La Mondiale gaf dusdanig van katoen op de slotklim dat hij niet alleen de gele trui van Caruso wist over te nemen, maar ook bij Woods kon aansluiten bovenop de top van de Albulapass. Met z’n tweeën gingen ze voluit voor de ritzege in een afdaling van negen kilometer.

Lef van Pozzovivo levert hem dubbelslag op

In een spekgladde afdaling durfde Woods geen al te grote risico’s nemen en ging waaghals Pozzovivo er alleen vandoor. Dat loonde: ‘Pozzo’ zoefde als eerste over de meet, Rui Costa was tweede en Ion Izagirre derde. Caruso zou uiteindelijk in exact dezelfde tijd afgeklokt worden in het algemene klassement als Pozzovivo, al werd die voorlopig (?) als eerste geklasseerd. Een dubbelslag dus.

Vrijdag wacht opnieuw een bergetappe van 166 kilometer. Vanuit startplaats Zernez volgt dan echter een relatief vlakke aanloop naar die ene slotklim, de Tiefenbachferner in Sölden. Die gletsjer ligt op 2.790 meter hoogte en de klim is 14,2 kilometer lang aan 9,5% gemiddeld...

Uitslag:

1. Domenico Pozzovivo in 4:38:49

2. Rui Alberto Faria Da Costa +4’

3. Ion Izagirre Insausti z.t.

4. Mathias Frank z.t.

5. Simon Spilak +12’

6. Steven Kruijswijk z.t.

7. Damiano Caruso +15’

8. Pelle Bilbao Lopez +18’

9. Marc Soler Gimenez +18’

10. Michael Woods +21’

Stand:

1. Domenico Pozzovivo in 22:03:28

2. Damiano Caruso z.t.

3. Steven Kruijswijk +13’

4. Simon Spilak +22’

5. Mathias Frank +23’

6. Marc Soler Gimenez +35’

7. Rui Alberto Faria Da Costa +54’

8. Mikel Nieve Iturralde +1:19’

9. Pello Bilbao Lopez +1:42’

10. Valerio Conti +3:02’