Inbreker door café-uitbaters betrapt op toilet

Antwerpen - De uitbaters van een café aan de Carnotstraat betrapten in de nacht van woensdag op donderdag een inbreker. Die had zich nochtans goed verstopt, op het toilet.

De verdachte had zich in een kleine ruimte op het toilet verstopt zodat hij kon toeslaan eens de uitbaters vertrokken waren. Maar die laatsten konden hem toch tijdig betrappen. Hij had een zak met inbrekersmateriaal bij zich.

De man van 29 jaar werd meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Daar werd hij verhoord. De man kon geen buit maken.