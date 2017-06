E34 richting Antwerpen hele nacht volledig afgesloten door noodherstelling

Turnhout - De E34 in Turnhout is donderdag om 19 uur volledig dicht gegaan richting Antwerpen voor een noodherstelling.

De dringende noodherstelling op de E34 werd donderdagavond en -nacht uitgevoerd in de buurt van het complex Turnhout-West. In de richting van Antwerpen was er tussen het complex en Turnhout-Centrum een betonplaat van het wegdek verzakt. Om te vermijden dat de betonplaat scheurde en er grotere schade aan het wegdek ontstond, voerde Agentschap Wegen & Verkeer de werken uit. De betonplaat werd uitgebroken en het wegdek werd hersteld met asfalt.

Weggebruikers moesten de snelweg verlaten ter hoogte van het complex Turnhout-Centrum en rijden via de N19, de R13 en de N140 opnieuw de E34 op via Turnhout-West. De werken begonnen om 19 uur en duurden tot 5 uur ’s morgens.