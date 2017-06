Tienjarige jongen maakt indruk met zijn make-uptalent op Instagram

Dol op make-upvideo’s, dan heb je misschien al een tutorial van de Britse Jack, amper tien jaar, gezien. De jongen plaatst sinds februari filmpjes online waarin hij zichzelf opmaakt als een pro. Een van zijn clips werd meer dan zestig (!) miljoen keer bekeken. De kleine creatieveling heeft ook eigen Instagram-pagina waarop hij gegadigden trucjes leert.

Contouren? Dan kan hij als de beste en ook nepwimpers aanbrengen is voor hem een fluitje van een cent. In het onderschrift deelt de beautyblogger trouwens welke producten hij gebruikt, zodat iedereen zijn looks thuis zelf kan creëren.



Een bericht gedeeld door Jack ???????? (@makeuupbyjack) op 7 Jun 2017 om 9:43 PDT

Een bericht gedeeld door Jack ???????? (@makeuupbyjack) op 1 Jun 2017 om 12:38 PDT



De reacties op zijn hobby zijn verdeeld. Velen vinden het vreemd dat een jongen van zijn leeftijd fervent met make-up bezig is, maar de meeste fans vinden het gewoonweg fantastisch dat Jack zijn ding doet en dat vertaalt zich naar duizenden likes.



Een bericht gedeeld door Jack ???????? (@makeuupbyjack) op 30 Mei 2017 om 3:33 PDT

Een bericht gedeeld door Jack ???????? (@makeuupbyjack) op 18 Mei 2017 om 11:07 PDT

Een bericht gedeeld door Jack ???????? (@makeuupbyjack) op 8 Mei 2017 om 11:07 PDT