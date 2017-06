Giro-winnaar Tom Dumoulin stapt uit de Ronde van Zwitserland

Girowinnaar Tom Dumoulin stapt uit de Ronde van Zwitserland (WorldTour). Dat heeft zijn team Sunweb donderdag bevestigd. De 26-jarige Nederlander kampt met oververmoeidheidsverschijnselen.

“Vooraleer we naar Zwitserland afreisden, wisten we al dat we de verwachtingen samen met Tom dag per dag moesten bekijken”, verklaart coach Marc Reef op de Team Sunweb-website. “Na de vierde etappe zagen we al tekenen van vermoeidheid, gisteren was dat opnieuw het geval. Het heeft geen zin om verder te rijden, hij laadt nu beter de batterijen op voor de nationale kampioenschappen van volgende week, daarna kan hij zich na een korte pauze op het tweede deel van zijn seizoen voorbereiden.”

Na vijf etappes stond Dumoulin op de 26e plaats in de stand, op 6:30 van leider Damiano Caruso (BMC). In de zesde etappe overbruggen de renners donderdag 166,7 kilometer van Locarno naar La Punt. Onderweg moeten ze de Passo del San Bernardino bedwingen. Dat is een col van liefst 31,3 kilometer, aan gemiddeld 5,3 procent. De slotklim, de Albulapass is 25 kilometer lang en net als de San Bernardino gemiddeld 5,3 procent steil. Na de top volgt nog een afdaling van 9,3 kilometer naar La Punt.