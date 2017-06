‘Playboy’-model sterft na pijnlijk bezoek aan kinesist: familie eist schadevergoeding

De wereld lag aan de voeten van de 34-jarige Katie May. De vrouw uit Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië was wereldberoemd als Playboy-model en “Koningin van Snapchat”. Tot ze plots overleed in februari 2016 aan de gevolgen van een beroerte. De vader van haar kind klaagt nu haar kinesist aan.

Als model wou Katie May mensen inspireren. Dat deed ze door op haar sociale media filmpjes te posten waarin ze iedereen vertelde hoe ze haar gezonde vormen bewaarde. Regelmatig postte ze sportieve video’s of liet ze zien hoe ze naar een fotoshoot ging. Dat leverde haar maar liefst twee miljoen volgers op op Instagram en de titel ‘Koningin van Snapchat’.

Foto: Snapchat

Pijnlijke fotoshoot, agressieve behandeling

Maar intensief sporten kan ook complicaties met zich meebrengen. Daarom moest Katie May regelmatig naar de kinesist. Dat deed ze in het prestigieuze Back tot Total Health Welness Centre in West Hollywood, Californië. Dokter Swartz behandelde haar daar en masseerde haar regelmatig.

In februari 2016 liep dat echter verkeerd af. Tijdens een fotoshoot had ze wat te lang in een moeilijke pose gezeten, waardoor ze zich fysiek niet perfect in haar vel voelde. Toen Katie May bij Swartz aankwam, was hij heel wat ruwer dan normaal.

Trillen, sprakeloos en verlamd

Toen May thuis was, begon ze te trillen op haar benen. Ze zei dat ze duizelig was en verschrikkelijk veel hoofdpijn had. Op een bepaald moment was ze niet meer verstaanbaar, omdat ze zoveel moeite had om te spreken omdat de linkerkant van haar gezicht verlamd was. Al snel besloten ze om Katie May naar het ziekenhuis te brengen, waar ze het bewustzijn verloor en nooit meer wakker zou worden.

Na enkele uren verklaarden de dokters haar hersendood. Volgens het autopsierapport was het de beweging van de kinesist die ervoor gezorgd had dat haar linker vertebrale slagader gescheurd werd. Daardoor vloeide er minder bloed naar haar hersenen, wat uiteindelijk zou leiden tot een beroerte. “De agressieve nekmanipulatie betekende haar dood”, staat er nu in het politierapport te lezen.

Verdriet en schadevergoeding

May laat een kindje achter van acht jaar. “Katie besteedde zoveel tijd en liefde aan haar dochtertje. Ons kind moet nu opgroeien zonder mama, zonder steun, zonder haar beste vriendin”, aldus de vader van haar dochter Alex Maimon. Hij klaagt de kinesist nu aan voor “wanpraktijken, nalatigheid en dood door schuld”.