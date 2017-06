Aquino’s krijgen in beroep dezelfde straffen

10 jaar cel. Dat is het verdict voor Raf Aquino (56) dat het Antwerps hof van beroep zopas tegen hem uitgesproken heeft. De peetvader van de Maasmechelse familie krijgt daarmee dezelfde straf vergeleken met het vonnis dat de Hasseltse strafrechter een jaar geleden tegen hem uitsprak.

Zijn broer Mario (45), die momenteel in voorhechtenis zit in een andere drugszaak, moet 6 jaar naar de cel. Kopstuk nummer drie, Nico Beckx, blijft een ticket voor 7 jaar gevangenis behouden. Voor de 11 andere beklaagden is dezelfde straf bevestigd. Enkel tolk N. A. komt er met een lichtere straf vanaf.

Het parket acht ze schuldig aan de smokkel van 2,4 ton cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa. Momenteel buigt het hof zich over de onmiddellijke aanhouding van onder meer de aanwezigen Raf Aquino en Nico Beckx.