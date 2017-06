Vrijgesproken Bart De Nijn keert volgend jaar terug als schepen

Mechelen - Bart De Nijn (N-VA) keert op 1 januari 2018 terug als schepen in Mechelen. De Nijn nam in 2015 vrijwillig ontslag toen hij in eerste aanleg werd veroordeeld voor belangenvermenging. Vorige maand werd hij door het hof van beroep vrijgesproken.

Chris Backx, die Bart De Nijn al die tijd verving, zal nog tot het einde van dit jaar zijn lopende dossiers opvolgen. Daarna keert hij terug als voorzitter van de Mechelse gemeenteraad. Huidig gemeenteraadsvoorzitter Rita Van den Bossche neemt dan opnieuw haar zitje in als gemeenteraadslid van de N-VA.

“We beslisten in samenspraak met alle betrokkenen om Chris de nodige tijd te gunnen die dossiers af te werken of voor te bereiden voor een vlotte overdracht. Zo kan Bart op 1 januari 2018 een ideale herstart maken”, zegt Karl Vermaercke, N-VA voorzitter in Mechelen.

Bart De Nijn sluit nu een lange, onzekere periode af. “Ik was altijd overtuigd van een goede afloop, al was ik natuurlijk enorm opgelucht na de vrijspraak. Ik ben blij dat ik mij nu weer volop kan inzetten als schepen van Openbare Werken in Mechelen.”

Bouwvergunning

De bestendige deputatie had op 25 oktober 2012 een beroep ingewilligd tegen een bouwvergunning voor twintig appartementen op een terrein aan de Tervuursesteenweg in Mechelen. Later bleek dat de echtgenote van De Nijn één van de 22 buren was die beroep hadden aangetekend. Hij zou zich bijgevolg hebben moeten onthouden van elke bespreking of stemming in dat dossier.

Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde vorige maand dat De Nijn niet op de hoogte was dat het dossier ter behandeling op de vergadering stond.