22.000 extra plaatsen op Vlaamse scholen tegen 2020

Brussel - Tegen 2020 moeten er 22.000 extra plaatsen bijkomen op Vlaamse scholen, vooral in grote steden. Dat staat volgens Het Laatste Nieuws in het Masterplan Scholenbouw dat onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) donderdag voorstelt.

Jaarlijks moeten nog op heel wat plaatsen ouders kamperen om hun kind in te schrijven. Door de groeiende bevolking is er dan ook dringend nood aan meer plaats in de klassen. Om dat capaciteitsprobleem aan te pakken, is er voor de periode van 2010 tot 2018 al 371,6 miljoen euro geïnvesteerd - vooral in de grote steden, waar de bevolkingsaangroei het grootst was.

Maar dat volstaat dus niet. “Daarom wil ik tussen nu en 2020 nog eens ruim 22.000 plaatsen creëren, vooral in het basisonderwijs maar ook al in het secundair onderwijs”, belooft Crevits. “Ik hamer er ook op dat de toegekende extra middelen zo snel mogelijk tot meer plaatsen in de klassen moeten leiden.” In Antwerpen komen er nog minstens 6.354 stoelen bij, in het Brussels Gewest 2.985 en in Gent 2.671.