Worden e-sigaretten binnenkort fors duurder?

Om jongeren van de e-sigaret te houden, wil N-VA-Kamerlid Renate Hufkens accijnzen heffen, reclame aan banden leggen en smaakjes in nicotinehoudende vloeistof verbieden. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt is bezig met de invoering van accijnzen op de e-sigaret.

“In de eerste plaats moet er een accijns komen op de vloeistof die in e-sigaretten wordt gebruikt”, zegt Hufkens, die een ­resolutie klaar heeft om de wetgeving voor de e-sigaret te ­verscherpen. “Uit wetenschappelijk onderzoek bleek al dat de prijsstijging door accijnzen op tabak een effect had op het aantal rokers, zeker bij jongeren. We kunnen die lijn logischerwijs doortrekken voor de e-sigaret.”

Het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt is daarmee bezig. “Voor alle duidelijkheid: er wordt al btw betaald op de e-sigaret. We wilden wachten op een Europese omkadering voor accijnzen. Nu die op punt staat, moeten we de accijnzen op Belgisch niveau organiseren. Daar zal zeker nog wat tijd over gaan”, klinkt het op het kabinet.

Hufkens pleit bovendien voor een verbod op smaakjes voor de nicotinehoudende vloeistoffen, omdat die het product ook aantrekkelijk maken voor wie nog niet eerder rookte. Daarnaast wil ze dat de e-sigaret zich niet profileert als gezond alternatief en dat de overheid ook sensibiliseert.