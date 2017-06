Stroompanne in Brussels Airport: reizigers moeten buiten wachten

Een grote stroompanne heeft de luchthaven van Zaventem getroffen. Honderden reizigers staan voor de deuren van de vertrekhal te wachten om binnen te mogen. De brandweer is al ter plaatse om water uit te delen. Reizigers klagen over de gebrekkige communicatie van de luchthaven.

Een donkere vertrekhal, computersystemen die niet opstarten en honderden reizigers die noodgedwongen voor de deuren van de luchthaven staan te wachten. Een grote stroompanne heeft de luchthaven van Zaventem getroffen.

De problemen zouden even voor 5.00 uur donderdagochtend ontstaan zijn. Over de precieze omvang van het probleem bestaat nog geen duidelijkheid.

(lees verder onder de foto)

Foto: cma

Dat melden verschillende reizigers op twitter en stelde een reporter van Het Nieuwsblad ter plaatse vast. De reizigers moeten buiten wachten tot de computersystemen heropgestart zijn. Ondertussen mogen de reizigers in kleine groepjes van een man of 40 de luchthavenhal binnen.

#brusselsairport wachtend op licht... En hopen dat er geen vertraging is. #stroompanne pic.twitter.com/O81MK8qRDq — Julie Schockaert (@SchockaertJulie) 15 juni 2017

Electricity cut at @BrusselsAirport : hundreds of passengers blocked outside the terminal. No official com' from #brusselsairport wake up! pic.twitter.com/sLug6Y39WS — Denis Pennel (@PennelDenis) 15 juni 2017

Wat de gevolgen voor die reizigers zijn, is nog onduidelijk. Bij Brussels Airport en bij de luchthavenpolitie was voorlopig nog niemand bereikbaar voor commentaar. Ook reizigers die aan de vertrekhal staan aan te schuiven, klagen dat ze amper informatie krijgen van Brussels Airport over wat er aan de hand is.

“Dat we geen informatie krijgen, stoort ons”

De familie Verpoorten uit Houthalen-Helchteren staat buiten aan te schuiven. De hele familie is om 3.30 uur opgestaan voor een vakantie van een weekje in het Griekse Rhodos. Sinds 5 uur staan mama, papa en de twee kinderen van 4 ,5 jaar en 2 jaar oud aan te schuiven. Hun vlucht naar Griekenland zou om 7.25 uur moeten vertrekken.

“Vooral het feit dat we niets van informatie krijgen, stoort ons”, zegt de papa van het gezin. “We staan hier al anderhalfuur, de kinderen worden lastig.. maar we weten van niets. We hebben via de nieuwswebsites moeten lezen wat er hier aan de hand was. Je zou denken dat ze iets laten weten aan de mensen”

“Ik sta hier van 5.10 uur aan te schuiven”, zegt een reiziger Dimi Vercammen aan De Ochtend op Radio 1. Hij klaagt over gebrek aan informatie. “We kregen even een melding van de politie dat we plaats moesten maken voor de hulpdiensten als dat nodig zou zijn. Maar dat is de enige informatie die we hebben.”

Ook andere reizigers zijn niet te spreken over het uitblijven van de informatie, zegt Vercammen. “Geen informatie is echt wel een probleem.”