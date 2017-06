Leerlingen breken in om examens te stelen

In handboeien werden ze gisteren meegenomen door de politie, twee leerlingen van BenedictusPoort in Gent. Samen met een derde leerling worden ze verdacht van een inbraak in de school om examenvragen te stelen. Het is al de tweede inbraak in amper een maand tijd.

Op beelden van de bewakingscamera is te zien hoe drie leerlingen dinsdagnacht examens stalen uit het secretariaat van de secundaire school. Het gaat om twee meerderjarigen, die de politie gisteren van de schoolbanken plukte, en om een minderjarige.

De diefstal van dinsdagnacht is geen alleenstaand geval. Een maand geleden werden twee andere leerlingen al betrapt tijdens een inbraak. Zij raakten het gebouw binnen met gestolen sleutels en waren ook op zoek naar examenvragen. De daders riskeren een werkstraf en een boete. Directielid Philippe De Bruycker maakte zich toen al de bedenking dat er misschien nog sleutels in omloop zijn.

Gesloten sleutels?

Of de leerlingen bij de recente inbraak ook met gestolen sleutels binnenraakten, is volgens algemeen directeur Dirk Flamant nog onduidelijk. “Ik kan nu alleen bevestigen dat er examenfraude is gepleegd.” Ondanks de opeenvolgende incidenten lijkt het hem weinig waarschijnlijk dat studenten een handeltje dreven in gestolen examens. “De dieven gingen gericht op zoek naar bepaalde examens. Ze hadden gewoon geen zin om te studeren, vermoed ik. In elk geval zijn dit geen puberstreken meer.”

“Het is nog te vroeg om te zeggen of er een verband is met de feiten van een tijd geleden”, reageert woordvoerster An Schoonjans van het Oost-Vlaamse parket. De twee meerderjarigen worden voorgeleid voor de procureur, de minderjarige voor de jeugdrechter.