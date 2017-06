Bibliotheek jaagt op bezoeker die zijn gevoeg doet op boeken

Het personeel van de bibliotheek in Halle kan het amper geloven: al drie woensdagen op rij heeft iemand zijn gevoeg gedaan op boeken en een cd. Telkens liet de vervuiler de besmeurde stukken achter op het toilet van de bib.

“Woensdagnamiddag 24 mei vond de poetsvrouw op het mannentoilet een boek waarop iemand zijn behoefte had gedaan. Het was een boek over vogels”, zegt cultuurschepen Marc Snoeck (sp.a). “Geen prettige vondst natuurlijk. Maar de poetsvrouw heeft alles opgekuist en in de vuilbak gegooid. Men ging er toen van uit dat iemand ziek was geworden op het toilet. Een ongelukje.”

Maar een week later, weer op woensdagnamiddag, werd dezelfde vondst gedaan. Alweer lag op het herentoilet een besmeurd boek, deze keer over wiskunde. En vorige week woensdag sloeg de dader een derde keer toe. Deze keer besmeurde hij een cd.

Er is geen camerabewaking, niemand heeft iets gezien en een verdachte is er al helemaal niet. De bib heeft nu een klacht ingediend bij de politie, die de vreemde zaak onderzoekt. In afwachting daarvan gaat het toilet waarschijnlijk op slot.