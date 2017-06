Vuilnismannen vinden portefeuille met daarin bijna 10.000 euro

Een tandarts in Koksijde was bijna een klein fortuin kwijt. Zijn portefeuille met daarin bijna 10.000 euro gaf hij per abuis mee met de vuilkar. Maar dankzij de vuilnismannen heeft hij alles terug.

Voor hij op citytrip naar Londen vertrok, vond de tandarts er niets beter op dan zijn geld in een vuilnisemmer te verstoppen in zijn praktijk. Daar zouden eventuele inbrekers nooit geld zoeken. Alleen belandde het geld vervolgens per abuis in de vuilniszak. Hoe, is nog onduidelijk.

Foto: Simon Mouton

Toen de tandarts het ontdekte, stormde hij naar buiten, maar de vuilniszak was toen al opgehaald. In paniek belde hij naar de huisvuildienst. Hij stelde eerst voor om zelf om de zakken te doorzoeken, maar besefte al snel dat het een onbegonnen werk was.

“Na een telefoontje naar de burgemeester mocht ik het team inzetten”, zegt Rudy Baelen, ploegbaas van de vuilnismannen. “Een gigantische taak en natuurlijk ook een vies werkje, met zo’n achthonderd samengeperste vuilniszakken.”

Maar na anderhalf uur al vonden de vuilnismannen het geld terug. Het leverde hen een mooie fooi van de tandarts op.