Dakwerker twee keer overvallen in half jaar: 55.000 euro verlies

Boechout - De bestelwagens van dakwerker Luc Van Steertegem (53) uit Hove werden afgelopen weekend voor de tweede keer vernield en leeggeroofd in zijn magazijn in Boechout. “Eind vorig jaar liep de geleden schade op tot 40.000 euro”, herinnert de onfortuinlijke zaakvoerder zich. “Nu schat ik het verlies op 15.000 euro.”

Het zijn harde tijden voor Luc Van Steertegem. Twee inbraken in een half jaar tijd en een totaal verlies van ruim 55.000 euro. Een mens zou voor minder de moed verliezen. Toch klinkt de dakwerker uit Hove strijdvaardig. “Ik weiger de handdoek in de ring te gooien. De klanten hebben geen boodschap aan mijn triest verhaal. Het werk moet gedaan worden.”

Foto: PVD

Opvallend rustig doet hij zijn verhaal. “Ik huur een magazijn in Boechout. Zaterdag ben ik nog gaan kijken. Toen was er niets aan de hand”, zegt Luc. Maandagochtend maakte hij zich klaar om, samen met zijn drie gasten, te gaan werken.

Rooftocht

“De verbazing was groot toen we zagen dat beide bestelwagens met brute kracht waren opengebroken. Op de grond vonden we een zaklamp”, vertelt Luc. “Dat wijst erop dat de dieven hier zondagnacht op rooftocht waren.”

De schade is groot. “Van één camionette is het slot geforceerd. De andere is totaal vernield. Alle machines en het handgereedschap werden meegenomen”, zegt Luc. Volgens hem waren de dieven enkel geïnteresseerd in het werkgereedschap, omdat alle andere spullen onaangeroerd bleven.