Over 3 jaar 3D-geprinte woningen in Kempen

Westerlo - Gebruiken Vlaamse aannemers straks geen truweel en schietlood meer, maar een 3D-printer om een huis te bouwen? Innovatiecentrum Kamp C in Westerlo gaat alvast een 3D-printer bouwen die huizen kan printen. Over 3 jaar moet er een 3D-geprint huis staan in Westerlo, klinkt het ambitieus.

Vlaanderen bekleedt wereldwijd een toppositie in het gebruik van 3D-printing in de medische wereld, autobouw of voor het maken van consumentenproducten. Maar in de bouwsector, in de provincie Antwerpen ...