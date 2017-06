Knowles is nieuwe trainer van Raonic

Mark Knowles, voormalig nummer een in het dubbelspel, is de nieuwe trainer van de Canadees Milos Raonic. Dat deelde de nummer zes van de wereld woensdag mee. Vorige week brak Raonic met de Nederlander Richard Krajicek. Na de Spanjaard Carlos Moya en Krajicek is Knowles de derde trainer in de profloopbaan van de 26-jarige Raonic.

De 45-jarige Knowles won 52 ATP-dubbeltoernooien, met daarbij drie Grand Slams. In het enkelspel schopte hij het op een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde.

“Vanaf deze week zal ik samen met Knowles het grasseizoen voorbereiden”, twitterde Raonic. Raonic werd op Roland-Garros in de achtste finales uitgeschakeld, maar is volgende maand één van de topfavorieten voor Wimbledon, waar hij vorig jaar runner-up was.