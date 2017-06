Meat & Eat opent sandwichbar Dogs & Burgers

Antwerpen - De jongens van Meat & Eat keren terug naar hun roots. Want op de plek waar alles voor hen begon, openden ze Dogs & Burgers.

Mo Alouad begon zijn Meat & Eat ooit in de oude beenhouwerij van zijn vader in de Vrijheidstraat. Omdat het concept aansloeg, zochten ze snel naar meer ruimte. Die werd gevonden in het hoekpand waar Meat & Eat nu is gevestigd.

“Intussen bleven we wel zoeken naar een geschikte invulling voor de oude beenhouwerij van ons vader”, vertelt Mo. “Tot ik het idee kreeg om er een sandwichbar van te maken, maar dan wel een die geïnspireerd is door mijn ouders.”

“Dus komen naast de Classic Hotdog en de Classic Burger ook hamburgers en hotdogs volgens de recepten van papa en mama of baba en yema.” Zo is de Baba Burger bereid met charmilla (stoofpotje van ui en tomaat, red.), gegrilde en gerookte paprika’s, een spiegeleitje en gehakt. En de Yema Hotdog is een hotdog met gegrilde groente, olijventapenade en tajinemayonaise. “Vooral die mayonaise is geïnspireerd door moeder. Want zij maakt een onovertroffen tajinesaus.”

Meer informatie vindt u op deze website.