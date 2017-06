Knip Leien: extra maatregelen op Linkeroever om doorstroming te verbeteren

Linkeroever - Bijna tien dagen na de knip in de Leien neemt de stad Antwerpen samen met haar mobiliteitspartners bijkomende maatregelen om de verkeersdoorstroming op Linkeroever te verbeteren.

Lokaal verkeer naar de wijk Linkeroever en de park & ride Linkeroever wordt ten laatste vanaf maandag toegelaten op een ventweg waar nu alleen bussen rijden. Je zal er wel verplicht moeten afslaan naar de Halewijnlaan, zodat de weg niet kan worden gebruikt als route richting Waaslandtunnel. Er komt ook meer signalisatie om voorsorteren makkelijker te maken.

Foto: JHS

Wat de Waaslandtunnel betreft, onderzoekt de stad of in de omgeving de lichtenregeling kan worden aangepast buiten de spitsuren. De verkeerslichten waren voor de knip in de Leien zo ingesteld dat ze een “doseringsprincipe” hanteren aan de stadsrand om vlotte doorstroming van het openbaar vervoer in de binnenstad te kunnen blijven garanderen.

De stad hamert er wel op dat bestuurders ondanks de aangekondigde maatregelen best nog steeds de Kennedy- of Liefkenshoektunnel gebruiken om van Linkeroever naar een bestemming in het stadscentrum te rijden.