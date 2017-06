UNIZO wil ondernemers beter wapenen tegen gevolgen van de knip van de Leien

Antwerpen -

De omzetcijfers van de meeste ondernemers in Antwerpen worden beïnvloed door de wegenwerken in en rond de stad. Dat blijkt ook uit een enquête van UNIZO. Meer dan 1500 ondernemers namen deel aan die enquête. Een op de tien ondernemers spreekt zelfs van een omzetverlies van 50 procent of meer. Driekwart van de ondernemers die meededen zeggen een verlies te hebben tot 25 procent. UNIZO hield de enquête vlak voor de start van de knip op de Leien en nog eens enkele dagen na aanvang van de werken. De gemiddelde omzetdaling is voor UNIZO groot genoeg om op zoek te gaan naar extra maatregelen.