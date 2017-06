Federer gaat bij rentree de mist in tegen nummer 302 van de wereld

De 35-jarige Roger Federer (ATP 5) heeft woensdag zijn eerste partij na een pauze van ruim twee maanden verloren op het ATP-toernooi in het Duitse Stuttgart (gras/630.785 euro). Na 1 uur en 55 minuten ging de Zwitser met 2-6, 7-6 (10/8) en 6-4 onderuit tegen de 39-jarige Duitse veteraan en wildcardspeler Tommy Haas (ATP 302), die zich verzekerde van een plek in de kwartfinales.

De achttienvoudige grandslamwinnaar, het topreekshoofd in Stuttgart, besliste dit jaar het gravelseizoen over te slaan. “Ik moet erkennen dat plannen noodzakelijk zal zijn om nog lang te kunnen tennissen”, zo liet hij medio mei optekenen. Federer, die dit seizoen behalve de Australian Open ook al Miami en Indian Wells won, gaat vanaf 3 juli op zoek naar zijn achtste Wimbledon-trofee. Zijn aanloop naar het grasgrandslamtoernooi is in ieder geval met een valse noot begonnen.

Bij de laatste acht treft Haas zijn landgenoot en zesde reekshoofd Mischa Zverev (ATP 31). Haas zal dit jaar een punt achter zijn carrière zetten.