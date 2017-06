Na inferno in Londen: hoe brandveilig is de hoogbouw in Antwerpse wijken?

De brand, en vooral de dramatische afloop ervan in Londen doen vragen rijzen over de brandveiligheid in de hoogbouw. “Dit is echt wel heel uitzonderlijk”, luidt het in Antwerpen. Brandweer en sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven werken nauw samen om dit soort rampen te voorkomen. En de brandweer heeft goed uitgewerkte procedures voor als het mis gaat.