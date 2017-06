Onderzoekscommissie Kazachgate neemt parket van Antwerpen onder vuur

Antwerpen - De onderzoekscommissie Kazachgate heeft woensdag stevig uitgehaald naar het parket van Antwerpen, omwille van de verruimde minnelijke schikking die in juni 2011 met de Société Générale werd afgesloten. De toenmalige fiscale substituut Christiaan Nys zag geen juridische bezwaren om die schikking te sluiten met de Franse bank. “Als je kan krijgen wat je wil, waarom zou je dan een half jaar wachten?”, vroeg Nys.

De onderzoekscommissie gaat na of de verruimde minnelijke schikking in 2011 in sneltempo door het parlement werd gejaagd na ongeoorloofde inmenging vanuit het Elysée. Daarbij zou Parijs de bedoeling hebben gehad de gerechtelijke problemen van de Oezbeeks-Belgische miljardair in ons land op te lossen. Chodiev en twee kompanen konden als eersten zo’n schikking sluiten.

Dat gebeurde nog voor een reparatiewet langs het parlement passeerde. Toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck had opgeroepen in die tussenperiode geen schikken te regelen. Het college van procureurs-generaal had echter via een instructie gesteld dat schikken wel kon bij uitzonderlijke omstandigheden.

Akkoord met fiscus

Er was echter nog een tweede dossier dat in die “verdachte periode” via de zogenaamde afkoopwet werd geregeld. Het gaat om de zaak rond de Société Générale, waarin sprake was van een sterfhuisconstructie met kasgeldvennootschappen. Nys, die de schikking sloot, legde uit dat er al een akkoord was met de fiscus over 27,9 miljoen euro om de fraude aan de Belgische staat te vergoeden. Daar kwam in de verruimde minnelijke schikking zelf nog eens 4,5 miljoen euro bovenop, net als 7,7 miljoen euro om het vermogensvoordeel terug te vorderen.

Nys, die toen aan het hoofd stond van de financiële en fiscale sectie in Antwerpen, legde uit dat het mogelijk was die schikking te treffen omdat er geen gevangenisstraffen konden worden uitgesproken. Het ging immers over twee rechtspersonen. Bovendien had het parket-generaal het licht op groen gezet voor de schikking. “De beste stuurlui staan aan wal. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Iedereen was tevreden over wat was afgesloten”.

In het volledige dossier was sprake van 36 betrokkenen. Nys verklaarde dat hij zelf geen schikking heeft aangeboden. De vraag kwam van de bank. “Anderen hebben ook de mogelijkheid gehad met het parket te gaan praten. Een aantal onder hen zou ik geen schikking aanbieden, omdat ze al in andere dossiers van kasgeldvennootschappen waren opgedoken”.Volgens Nys bestond er in het dossier ook een risico op verjaring of het overschrijden van de redelijke termijn. Voor de Société Générale bestond het risico op verjaring echter niet.

Scheiding der machten

Nogal wat parlementsleden vonden het niet kunnen dat Nys in een mail aan een collega van 12 april 2011 al alludeerde op een mogelijke afhandeling via de verruimde minnelijke schikking, terwijl de oorspronkelijke wet pas twee dagen later werd goedgekeurd. “De scheiding der machten bestaat nog in dit land”, laakte Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Nys verdedigde zich: “wij anticiperen wel vaker op procedurele wetswijzigingen”.

Eric Massin (PS) en Dirk Van der Maelen (sp.a) hekelden dat op de kwalificaties van de aantijgingen tegen de bank werd gewerkt om niet op de latere reparatiewet te moeten wachten. “Machtsoverschrijding”, vond Van der Maelen.