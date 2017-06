Limburgers kopen Proximus-gebouw op Meir

Antwerpen - De broers Bart en Frank Tans en Louis Machiels uit Limburg hebben het Proximus-gebouw op de Antwerpse Meir gekocht. De verkoop vond in maart dit jaar al plaats, nu is bekend wie het gebouw heeft gekocht. De Limburgse families zouden zo’n dertig miljoen hebben neergeteld voor het reusachtige pand.

Het complex van 36.000 vierkante meter, op de hoek van de Meir en de Jezusstraat, werd in maart verkocht door Connectimmo, het vastgoedbedrijf van Proximus. Tot maart 2019 kan het huidig personeel van Proximus de kantoorlocatie nog gebruiken, erna wordt het pand omgevormd tot een geheel van winkels, kantoren en appartementen.

De kopers wensten in maart nog liever anoniem te blijven, nu is bekend geraakt om wie het gaat. Bart en Frank Tans zijn beiden actief in vastgoed, zowel in residentieel als in commercieel vastgoed. De familie Machiels diversifieert vanuit haar recyclage activiteiten naar vastgoed.