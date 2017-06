Vliegende auto steekt voor eerste keer het Kanaal over, maar dat is nog niet alles

Vliegende auto steekt voor eerste keer het Kanaal over, en het volgende doel is nog veel ambitieuzer Video: Reuters

Voor de allereerste keer is een auto erin geslaagd om over het Kanaal te vliegen. Woensdag kon de Pegasus, de auto van producent Vaylon, opstijgen van in het Franse Ambleteuse om een uur later te landen nabij Dover. Missie geslaagd dus, en daar gaat al meteen nieuw doel mee gepaard: een reis rond de wereld in tachtig dagen.

Het was de Franse piloot Bruno Vezzoli die ’s ochtends in de Pegasus - vernoemd naar het vliegende paard uit de Griekse mythologie - mocht plaatsnemen voor de. Het toestel is een mix van een buggy en een ultralicht motorluchtvaartuig die in totaal drie uur lang kan vliegen. Daarbij haalt het snelheden tussen de zestig en tachtig kilometer per uur.

De reis van 59 kilometer zou afhankelijk van het weer tussen de twintig en zeventig minuten in beslag nemen. Die voorspelling bleek ook te kloppen. Na een uur landde de vliegende auto zonder problemen in Engeland. “Het is een droom die uitkomt na vele slapeloze nachten”, aldus Jérôme Dauffy, baas van Vaylon.

Intussen heeft Dauffy al een ander doel in gedachten. Binnen twee à drie jaar wil hij ervoor zorgen dat de Pegasus een reis rond de wereld kan maken in tachtig dagen. Daarvoor zal het voertuig wel in staat moeten zijn om volledig onafhankelijk bergen en rivieren over te steken.