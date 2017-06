Ouders zijn sprakeloos wanneer ze prachtig eerbetoon van dochter te zien krijgen

Het mag duidelijk zijn dat de achttienjarige Anicia Boler erg veel houdt van haar ouders. De tiener uit de Verenigde Staten besloot om de namen van haar moeder en vader te laten tatoeëren op haar schouders. Hun reactie toen ze de tattoos te zien kregen, bleken onvergetelijk.

Een filmpje van de onthulling kwam dinsdag op de Twitter-account van Boler terecht. Moeder Niani wist duidelijk niet wat te zeggen toen ze haar naam zag pronken op de linkerschouder van haar dochter. Maar ook vader Harold was erg blij met de verrassing. “Ik had nooit gedacht dat ‘Harold’ er zo mooi kon uitzien”, reageerde hij. De tweet met het hartverwarmende tafereel werd niet veel later meer dan 45.000 keer gedeeld.

Volgens de jongedame stelt haar moeder haar hart voor, terwijl haar vader voor kracht staat. “De tattoos dienen als zowel eerbetoon aan mijn ouders en als herinnering wanneer ik niet thuis ben”, vertelde Boler. “Ik wilde gewoon iets hebben zodat mijn vader en moeder weten dat ze altijd bij mij zullen zijn.”