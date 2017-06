Mannen krijgen verkeerde bestelling en gooien furieus met... avocado’s

Een fout maken is menselijk, maar daar dachten deze twee mannen toch anders over. Toen ze in een kruidenierszaak een verkeerde bestelling kregen, sloegen de stoppen door.

Heb je toevallig de verkeerde bestelling gegeven aan een van deze twee mannen in bovenstaande video? Dan mag je dat bekopen met een gebroken kaak.

Toen eerder deze week een bizarre discussie ontstond omtrent de verkeerde bestelling, toonden de twee klanten al snel wie de baas is. De ontevreden mannen lieten blijken dat de 21-jarige medewerker van de kruidenierszaak niet met hen kan sollen. Ze gooiden avocado’s en bananen naar z’n gezicht met alle pijnlijke gevolgen van dien. Toen duidelijk werd dat de kaak van de medewerker gebroken was, besloot de zaakvoerder samen met de politie om de beelden online te plaatsen. De New Yorkse politie is nu aan het zoeken wie de twee daders zijn.