Mechelaar wil bijna 13.000 euro leegstandtaks niet betalen

Mechelen - Hubert De Smet is boos op de stad Mechelen. Onlangs kreeg hij het bericht in de bus dat hij 13.000 euro leegstandtaks moet betalen voor zijn winkel in het centrum. “Maar door de vele werken en het inkrimpen van parkings krijg ik het pand niet verhuurd.”

De hele zaak draait om het handelspand in de Goswin de Stassartstraat waar tot in 2007 de bekende elektrozaak Verel was in ondergebracht. “Sindsdien staat de winkel leeg. De voorbije jaren zijn er verscheidene keren werken geweest in de straat en zijn er ook tal van parkeerplaatsen verdwenen. Daarnaast is het hier een éénrichtingsstraat geworden. Toen wij het gebouw twintig jaar geleden aankochten was het een straat waarin je zowel stadinwaarts als staduitwaarts kon rijden. En dat zijn elementen waar mensen die een handelszaak willen opstarten rekening mee houden. Niemand gaat een pand huren in een straat die ze maandenlang gaan openleggen. Werken en verkeerswijzigingen waren ook de redenen dat de mensen van Verel hun huurovereenkomst hier niet verlengden”, zegt eigenaar Hubert - Bompa - De Smet.

De winkel bleef leegstaan waardoor de stad Mechelen jaar na jaar overschrijvingen opstuurde om een leegstandtaks te betalen. “Ik krijg die nu al een zevental jaar. Maar ik heb nooit één cent betaald. En ben ook niet van plan om dat te doen. Onlangs nog kreeg ik het bericht dat ik ondertussen al bijna 13.000 euro moet ophoesten. Volgens mijn informatie kunnen ze bovendien alleen leegstandtaks heffen als de leegstaande ruimte meer dan vijftig procent is van de totale oppervlakte van het gebouw. En dat is in mijn geval niet zo.”

Hubert stuurde ondertussen een brief naar het schepencollege om zijn ongenoegen duidelijk te maken. Maandag zal hij ook gehoord worden door het college. “Wij zullen luisteren naar zijn argumenten en als hij een punt heeft, zullen we daar ook rekening mee houden. In het verleden hebben we al fiscale vorderingen kwijtgescholden. We nemen onze beslissing steeds in eer en geweten”, reageert schepen van Financiën Walter Schroons (CD&V).