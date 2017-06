Van Uytvanck klopt Mestach in Belgisch onderonsje in Manchester

Alison Van Uytvanck (WTA 103) heeft zich woensdag verzekerd van een ticket voor de tweede ronde van het ITF-toernooi in het Engelse Manchester (gras/100.000 dollar).

‘Ali’ haalde het in de openingsronde in een Belgisch onderonsje in twee sets van An-Sophie Mestach (WTA 261), het werd 6-3 en 6-3 na 1 uur en 27 minuten. In ronde twee moet de 23-jarige Grimbergse de baan op tegen de Poolse Magdalena Frech (WTA 264), de dubbelpartner van Mestach.

Dinsdag plaatste Maryna Zanevska (WTA 12) zich al voor ronde twee in Manchester, het tweede reekshoofd nam met 7-5 en 6-2 de maat van Japanse Akiko Omae (WTA 211) en botst in de volgende ronde op de winnares van het duel tussen de Nederlandse Lesley Kerkhove (WTA 192) en de Britse Gabriella Taylor (WTA 307).

Later dinsdag treedt Zanevska samen met Omae nog in actie in de eerste ronde van het dubbelspel, hun opponentes zijn de Engelse Emily Webley-Smith en de Indische Ankita Raina. Mestach staat al in de kwartfinales van het dubbelspel, samen met Magdalena Frech treft ze daar de Australische Nakitha Bains en de Duitse Vivian Heisen.