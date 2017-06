Belangrijk Amerikaans parlementslid neergeschoten in Virginia, schutter opgepakt

Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Virginia zijn vijf gewonden gevallen, waaronder het Republikeinse parlementslid Steve Scalise. Een schutter zou er meer dan vijftig kogels afgevuurd hebben terwijl Scalise en zijn medewerkers aan het honkballen waren.

Steve Scalise was met andere Republikeinse congresleden aan het trainen op een baseballveld in Alexandria, een buitenwijk van Washington DC, net over de grens met Virginia, toen een man het vuur opende. Scalise zou in de heup geraakt zijn, een collega gebruikte zijn riem om het been van de politicus af te binden. Er zijn ook berichten van enkele assistenten van congresleden en twee politiemannen die getroffen zouden zijn.

Een woordvoerder van de plaatselijke politie in Alexandria bevestigde dat verschillende mensen gewond raakten bij een schietpartij. De verdachte werd ingerekend.

UPDATE: Suspect is in custody and not a threat. PIO will be onscene shortly to share updates. — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) 14 juni 2017

Volgens congreslid Mo Brooks was de schutter ‘een mollige blanke man’, al gaf hij toe de dader slechts enkele seconden gezien te hebben. De man zou tien tot twintig keer geschoten hebben. ‘Hij gebruikt een semiautomatisch geweer en bleef maar op mensen mikken.’

De uit Louisiana afkomstige Scalise is een belangrijke politicus binnen de Republikeinse partij. Als whip van de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden moet hij de Republikeinse congresleden op één lijn krijgen bij stemmingen.

De congresleden oefenden op het moment van de schietpartij voor de Congressional Baseball Game, een jaarlijkse wedstrijd tussen Republikeinen en Democraten die morgenavond zou plaatsvinden.