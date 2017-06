Moeder klaagt over GON-begeleiding: “Niemand weet van iets en dat weegt ook op Isa”

Essen - Met het M-decreet, dat het onderwijs voor kinderen met een beperking regelt, wordt ook de GON-begeleiding, voor kinderen met een beperking in het normale onderwijs, in september helemaal hervormd. “Twee weken voor het einde van het schooljaar is onduidelijkheid troef”, zegt Karen Cox (32) uit Essen, mama van Isa (9).

Karen Cox luchtte haar hart op Facebook in een open brief aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Ze staat duidelijk niet alleen met haar bezorgdheid, want haar brief werd honderden keren ...