Kinderkoor zingt ‘Kind van de Duivel’ naar hartenlust mee

Eerder deze week werd nog gezegd dat ‘Kind van de Duivel’ ongeschikt is voor jonge kinderen. Met lyrics als ‘Gooi drank en drugs over mijn kist’ en ‘Feesten alsof het elke dag mijn laatste is’, werd het liedje gebannen uit sommige lagere scholen. Met deze maatregel was Studio Brussel duidelijk niet akkoord, waarop ze prompt 22 kinderen uitnodigde om het liedje naar hartenlust mee te zingen.