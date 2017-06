Thriller auteur geeft uitleg over interne keuken

Ranst - De Ranstse Ludo Geluykens die al acht thrillers heeft geschreven over zijn speurders Somers en De Winter legt op zaterdag 24 juni, de dag van de Vlaamse misdaadauteur, uit hoe zijn boeken ontstaan.

In Standaard boekhandels in Olen (10u), Heist op den Berg (12.30u), Berlaar (14.30u) en Lier( 16.30u) beschrijft Geluykens de weg van een politiethriller. Dat start van het idee tot het boek in de winkel. Hij staat ook stil bij wat een politiecommissaris, de technische recherche, de wetsdokter en de procureur precies doen.

De lezing duurt twintig minuten. Vanaf nu zijn alle thrillers van Geluykens ook als e-book te krijgen.

http://www.ludogeluykens.be